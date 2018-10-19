Özel sektörün Türkiye’deki en büyük yatırımı açıldı
19 Ekim 2018 17:05
Özel sektörün Türkiye’deki en büyük yatırımı açıldı
Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev’in katıldığı törenle açıldı.Azerbaycan şirketi SOCAR tarafından İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulan dev rafineri, Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına karşılayacak. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasiteli tesis...