Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 08:30 Güncelleme: 08 Haziran 2024 Cumartesi 08:30 CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6663ec750fe8e1ea6e0c8f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntüler: Denizden bakın neler çıktı? Bakan Tunç'tan Tatvan Belediye Başkanı'nın Erdoğan portresini indirmesi hakkında açıklama Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı İstanbul'da ''istek şarkı'' saldırısı: Yaralılar var Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı Okul inşaatında çökme: Yaralılar var Türkiye'nin çok özel kargosu kamerada