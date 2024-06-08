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Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana

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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu.

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