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  4. Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı

Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı

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Sivas’ta bir kişi hayali olan telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını telefonla takas etmek istiyor

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