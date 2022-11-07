Anasayfa Video Galeriler Gündem Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 14:30 Güncelleme: 07 Kasım 2022 Pazartesi 14:30 Sivas’ta bir kişi hayali olan telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını telefonla takas etmek istiyor Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6368ec59ee26ef7d3a27b4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'deki depremi uyurken hisseden kedilerin görüntüsü olay oldu Hande Sarıoğlu bu sefer de kalça dansıyla gündemde Türk bilim insanlarının kanser aşısında heyecanlandıran gelişme İşte dünyanın en güçlü adamı Ardahan'da TOKİ kura çekimi yapıldı Gece kulübünde silahlar çekildi! Dehşet anları kamerada İş yeri değil sanki müze! Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiye ele geçirildi 10 aylık ihracat 209 milyar doları aştı Bakan Kirişci: Tahıl koridorundan 10 milyon ton tahıl taşındı