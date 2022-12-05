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  4. Özge Ulusoy'un acı günü! Babasına böyle veda etti

Özge Ulusoy'un acı günü! Babasına böyle veda etti

Ünlü manken Özge Ulusoy'un trafik kazası sonucu hayatını kaybeden babası emekli Albay Haydar Ulusoy, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

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