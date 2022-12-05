Anasayfa Video Galeriler Gündem Özge Ulusoy'un acı günü! Babasına böyle veda etti Özge Ulusoy'un acı günü! Babasına böyle veda etti 05 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 14:10 Ünlü manken Özge Ulusoy'un trafik kazası sonucu hayatını kaybeden babası emekli Albay Haydar Ulusoy, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638dd1a0a5c6a8718a471993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine ''çakarlı'' rezalet! Trafiği kesip ortalığı birbirine kattılar 6'ıncı kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! Korkunç görüntüler... Kuş cenneti Arin Gölü tehlike altında Asker konvoyunda otomatik silahlı maganda dehşeti kamerada Acun Ilıcalı'dan sevgilsine ''çok özel'' müdahale Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e tepki 2 ülke, tek devlet, tek tatbikat! Türk ve Azeri askerleri omuz omuza Bursa'daki korkunç uçak kazası kamerada! 380 bin voltla ölüm anı... Saplantılı aşık kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi