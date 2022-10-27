Anasayfa Video Galeriler Gündem Özgü Namal yeni imajı ile görüntülendi Özgü Namal yeni imajı ile görüntülendi 27 Ekim 2022 Perşembe Saat: 20:55 Ekranlardan bir süredir uzak olan oyuncu Özgü Namal Asmalımescit'te arkadaşlarıyla buluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635ac60853944e187935ec43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tramvayla cipin arasına sıkıştı! El birliğiyle cipi böyle taşıdılar Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı Genç kıza tacize meydan dayağı Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi İbrahim Tatlıses, Fakıbaba'nın 13 yıl önceki görüntülerini paylaştı Canlı yayında hararetli tartışma: ''Sen Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun'' Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler