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Özgü Namal yeni imajı ile görüntülendi

Ekranlardan bir süredir uzak olan oyuncu Özgü Namal Asmalımescit'te arkadaşlarıyla buluştu.

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