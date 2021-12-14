Anasayfa Video Galeriler Gündem Özgür Demirtaş'tan CNN Türk'e sert tepki! ''Yazıklar olsun'' deyip yayına bağlandı Özgür Demirtaş'tan CNN Türk'e sert tepki! ''Yazıklar olsun'' deyip yayına bağlandı 14 Aralık 2021 Salı Saat: 22:40 Asgari ücret tahminiyle sosyal medyanın gündemine oturan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak sözlerine açıklık getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b8f33f909dfa0521410c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Didem Arslan Yılmaz konuğuna yayın teklif eden rakiplerine fena saydırdı Hayrete düşüren iddia! ''2046 yılına gittim'' diyen adam çektiği videoyu gösterdi Meclis kürsüsüne bir kasa portakalla çıktı Berberde korku dolu anlar: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci gözaltında Avukatı, Sedat Peker'in son durumunu açıkladı BTP lideri Baş'tan Atatürk'e ''dinsiz'' diyenlere sert cevap İstanbul'da taksici ile yolcu bu sefer ''uzun mesafe'' yüzünden tartıştı Cep telefonu hırsızı öğretmen çıktı