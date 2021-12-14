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  4. Özgür Demirtaş'tan CNN Türk'e sert tepki! ''Yazıklar olsun'' deyip yayına bağlandı

Özgür Demirtaş'tan CNN Türk'e sert tepki! ''Yazıklar olsun'' deyip yayına bağlandı

Asgari ücret tahminiyle sosyal medyanın gündemine oturan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak sözlerine açıklık getirdi.

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