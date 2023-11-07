Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Özgür Özel kazanırsa bırakırım'' demişti, kararını açıkladı ''Özgür Özel kazanırsa bırakırım'' demişti, kararını açıkladı 07 Kasım 2023 Salı Saat: 08:00 Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'nı kazanması durumunda mesleğini bırakacağını açıklamıştı. Kararını canlı yayında duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6549c4623ee221258412e983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Protestocular 400 yıllık tabloyu mahvetti Genç kızların silahlı kavgası kamerada LPG'li araç alev topuna döndü; 6 kişi yanarak öldü Erdoğan ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği turizm cennetinde teftiş yaptı Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının son durumu ortaya çıktı Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı Bakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e soğuk duş İstanbul'da güpe gündüz silahlı dehşet: 2 yaralı var! İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı