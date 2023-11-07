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  4. ''Özgür Özel kazanırsa bırakırım'' demişti, kararını açıkladı

''Özgür Özel kazanırsa bırakırım'' demişti, kararını açıkladı

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'nı kazanması durumunda mesleğini bırakacağını açıklamıştı. Kararını canlı yayında duyurdu.

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