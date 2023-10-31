Anasayfa Video Galeriler Gündem Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: ''Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın'' Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: ''Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın'' 31 Ekim 2023 Salı Saat: 09:16 Güncelleme: 31 Ekim 2023 Salı 09:16 CHP'de Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu "kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın" diyerek eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65409bc35f41822cc361b4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha Şeyma Subaşı öyle bir gelinlik giydi ki gören ''hiç giyinmeseydin'' dedi Murat Övünç'e koruma ordusu Hamile kadın öldürüldü, bebeği kurtarıldı Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu Adliyede Can Atalay arbedesi Hamas'tan yeni rehine videosu! Netanyahu'dan yanıt geldi