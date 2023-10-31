  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: ''Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın''

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: ''Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın''

Güncelleme:

CHP'de Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu "kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın" diyerek eleştirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı
Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi
Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha
Şeyma Subaşı öyle bir gelinlik giydi ki gören ''hiç giyinmeseydin'' dedi
Murat Övünç'e koruma ordusu
Hamile kadın öldürüldü, bebeği kurtarıldı
Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu
Adliyede Can Atalay arbedesi
Hamas'tan yeni rehine videosu! Netanyahu'dan yanıt geldi