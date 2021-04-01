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  4. Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap

Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ''pişman ederim'' sözlerine Özgür Özel'den cevap gecikmedi.

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