Anasayfa Video Galeriler Gündem Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 19:25 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ''pişman ederim'' sözlerine Özgür Özel'den cevap gecikmedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065f4079a2c8a4ab87373c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''1 Nisan'' paylaşımı Kılıçlı, pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! Borsada para batıran işçinin feci sonu! Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti