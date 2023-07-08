Anasayfa Video Galeriler Gündem Özkan Uğur hayatını kaybetti Özkan Uğur hayatını kaybetti 08 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 17:00 MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a96bf946ba4f13ef557b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü Depremin vurduğu ilimizdeki camdaki not kahretti Şef Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'ye geri döndü İstanbul'da yangında kabus: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı Sezen Aksu''nun ''kabusu'' kamerada! İşte o takıntılı hayran