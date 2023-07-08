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Özkan Uğur hayatını kaybetti

MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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