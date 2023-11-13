Anasayfa Video Galeriler Gündem Özlem-Tayyar Öz çifti günler sonra sessizliklerini bozdu Özlem-Tayyar Öz çifti günler sonra sessizliklerini bozdu 13 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 10:30 Güncelleme: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:30 Sosyal medyada Tayyargil olarak bilinen Özlem-Tayyar Öz çifti haklarındaki FETÖ ve lüks villa iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6551d09b911c7878134869e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce otomobille çarptı, sonra başına tüfek dayadı! Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem Şimdi hainler düşünsün! 5 taburdan yüzlerce asker operasyona çıktı İstanbullu yeni haftaya çileyle başladı! Trafik kilit 81 ilde büyük operasyon: 5309 kişi yakalandı İsmail Balaban yine sinirlerine hakim olamadı Türkiye'de yeniden kuzey ışıkları sürprizi! 15 dakika sürdü İsrail protestosunun dozu kaçtı! Tepki çeken görüntüler İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var