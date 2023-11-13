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Özlem-Tayyar Öz çifti günler sonra sessizliklerini bozdu

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Sosyal medyada Tayyargil olarak bilinen Özlem-Tayyar Öz çifti haklarındaki FETÖ ve lüks villa iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu

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