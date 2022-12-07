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Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı.

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