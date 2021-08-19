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  4. Özür dilemek isterken tek yumrukla komaya girdi: Dehşet anları kamerada

Özür dilemek isterken tek yumrukla komaya girdi: Dehşet anları kamerada

İstanbul Taksim’de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret edince mekanın güvenlik görevlisi tarafından komalık edildi.

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