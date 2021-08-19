Anasayfa Video Galeriler Gündem Özür dilemek isterken tek yumrukla komaya girdi: Dehşet anları kamerada Özür dilemek isterken tek yumrukla komaya girdi: Dehşet anları kamerada 19 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 16:40 İstanbul Taksim’de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret edince mekanın güvenlik görevlisi tarafından komalık edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611e5f62fa43006a162a78d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Külliye'de Atatürk'e sansür skandalı Haiti depreminde ölü sayısı yükseliyor Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü Belediye başkanının oğlu, yıkılan restoranın yerine yenisini yaptı Afganistan'da bayrak protestosu: Ölü ve yaralılar var Bilim Kurulu üyesinden itiraf gibi ''Sinovac'' açıklaması NATO'ya yalvaran Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım Afganistan’dan uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişinin cansız bedeni görüntülendi Afgan gazeteci gözyaşlarına boğuldu: Bayrağımı indirdiler