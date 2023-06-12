Anasayfa Video Galeriler Gündem Padişahların meyvesi görücüye çıktı Padişahların meyvesi görücüye çıktı 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 12:45 Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yetişen, kokusu, aroması ve rengi ile diğer çilek türlerinden farklı olan Osmanlı Çileği, ilk ürününü verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6486e93a9cf9b06371613653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti 2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu Markette yaşlı kadının ilginç anlarında hayat 1 dakikalığına güzelleşti... Ünlü çift düğüne çöp poşetiyle gelip, gelin ve damadı paraya boğdu Nesli tehlike altındaki ''Benekli Semender'' ortaya çıktı Korkunç kaza! Kazaya karışan araba yok oldu! İstanbul'da korku dolu anlar! İnşaat sırasında yol çöktü! Çay bardağına sığmıyor! Kilosu 200 lira olan dev kirazların hasadına başlandı Kocaeli'de 2 katlı ev kurşunlandı