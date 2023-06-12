Padişahların meyvesi görücüye çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yetişen, kokusu, aroması ve rengi ile diğer çilek türlerinden farklı olan Osmanlı Çileği, ilk ürününü verdi.

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