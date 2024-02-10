Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar

Türkiye'de akıl almaz rakamlara ulaşan ve artık tamamen bir barınma krizine dönüşen kira rakamları savaş sonrasında Antalya'ya akın eden Rus ve Ukraynalıları da vurdu...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c767c2c7505568860dfdd3" allowfullscreen></iframe>