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  4. Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar

Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar

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Türkiye'de akıl almaz rakamlara ulaşan ve artık tamamen bir barınma krizine dönüşen kira rakamları savaş sonrasında Antalya'ya akın eden Rus ve Ukraynalıları da vurdu...

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