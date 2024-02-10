Anasayfa Video Galeriler Gündem Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar 10 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 15:10 Güncelleme: 10 Şubat 2024 Cumartesi 15:10 Türkiye'de akıl almaz rakamlara ulaşan ve artık tamamen bir barınma krizine dönüşen kira rakamları savaş sonrasında Antalya'ya akın eden Rus ve Ukraynalıları da vurdu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c767c2c7505568860dfdd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak'' Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü İstanbul'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı Araç muayenesinde emsal karar! TÜVTÜRK o paraları iade edecek İstanbul trafiğinde can pazarı! Yol savaş alanına döndü Köprüye bebek katilinin posterini açanlar yakalandı Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi Sınıflarda uygulamalı şeytan taşlama dersi başladı