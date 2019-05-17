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  3. 17 Mayıs 2019 16:45

Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyesi Şefik Caferoviç ile bir araya geldi. Bosna-Hersek’e gerçekleştirdiği ziyarete sabah saatlerinde Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in Kovaçi Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret ederek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzetbegoviç’in kabrine çelenk...

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