Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü
17 Mayıs 2019 16:45
Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyesi Şefik Caferoviç ile bir araya geldi. Bosna-Hersek’e gerçekleştirdiği ziyarete sabah saatlerinde Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in Kovaçi Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret ederek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzetbegoviç’in kabrine çelenk...