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  4. Pakistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti

Pakistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti

Pakistan'da kuvvetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 136'ya yükseldi.

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