Anasayfa Video Galeriler Gündem Pakistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti Pakistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti 30 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:00 Pakistan'da kuvvetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 136'ya yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630dd1a94dba1b55ca540223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en büyüğü... 30 Ağustos için havalandı Bakan Çavuşoğlu'ndan İngiliz sunucuya ''Turkey'' ayarı Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi Kan donduran olay: Suriye uyruklu kişi dehşet saçtı Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler Sanayi sitesinde korkutan patlama Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Okullar açılıyor, harcamalara dikkat