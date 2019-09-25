  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Eylül 2019 21:00

Pakistan'da 5.9'luk deprem anı kamerada

Pakistan'ın Jhelum şehrinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 30'a, yaralıların sayısı ise 450'ye yükseldi. Depremde birçok bina yıkıldı.

Video Galeri
Irkçılık hortladı! Elinde Türk Bayrağı dövmesi var diye okula almadılar
Irkçılık hortladı! Elinde Türk Bayrağı dövmesi var diye okula almadılar
Video Galeri
ATMACA füzesinden tam isabet
ATMACA füzesinden tam isabet
Video Galeri
Sitede kortutan yangın - Yurt haberleri
Sitede kortutan yangın - Yurt haberleri
Video Galeri
Erdoğan'dan moderatöre: ''I speech kürsü''
Erdoğan'dan moderatöre: ''I speech kürsü''
Video Galeri
Zehir saçan midyeleri böyle topluyorlar
Zehir saçan midyeleri böyle topluyorlar
Video Galeri
Çiflik Bank davasında ilginç anlar
Çiflik Bank davasında ilginç anlar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM