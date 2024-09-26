Anasayfa Video Galeriler Gündem Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 22:50 Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swabi şehrinde bulunan bir karakolda patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f5bb15effd7bb2cf0066e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday! Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz'' 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı İzmir'de orman yangını Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu