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  4. Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı

Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swabi şehrinde bulunan bir karakolda patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı.

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