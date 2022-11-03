Anasayfa Video Galeriler Gündem Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada 03 Kasım 2022 Perşembe Saat: 15:40 Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın bacağından yaralandığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6363b6bbb45d0c4aae280813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç ve 1 suyun fiyatı isyan ettirdi TOGG fabrikasının sızdırılan görüntüleri tartışma yarattı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı Erdoğan'dan referandum açıklaması: ''Bütün adımları atmaya hazırız'' Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı Haliç Tersanesi'nde yangın paniği