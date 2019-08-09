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  3. 09 Ağustos 2019 21:15

Pakistan’ın Muhafazakar Partisi’nden Hindistan karşıtı protesto

Pakistan’ın muhafazakar partisi Tehreek-e-Labbaik Pakistan destekçisi yüzlerce kişi, Keşmir bölgesi üzerine yaşanan kriz sebebiyle Hindistan karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Başkent İslamabad ve Karaçi kentlerinde Cuma namazından sonra bir araya gelen vatandaşlar Hindistan karşıtı pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Hükümete bir an önce Hindistan ile olan tüm diplomatik bağların...

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