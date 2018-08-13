Pakistanlı genç, kamyonla yarışmanın bedelini canı ile ödedi
13 Ağustos 2018 21:40
Pakistanlı genç, kamyonla yarışmanın bedelini canı ile ödedi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hafriyat kamyonu ile yarıştığı iddia edilen Pakistan uyruklu bisiklet sürücüsü, dönüş yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Gencin hafriyat kamyonu ile yarıştığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Osman Gazi Caddesi ile Kahramanlar Caddesi’nde meydana geldi....