  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti!

Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti!

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken Pakistanlı olduğu öğrenilen bir sosyal medya kullanıcısının Türkiye sınırı ile alay ettiği anlara dair paylaştığı video tepki çekti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler!
Emniyet şeridini ihlal edip, kendisini uyaran kişiye saldırdı
Tuzla tersanesinde gemide patlama: Yaralılar var
NASA Twitter'da- -And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard- four #Crew3 astronauts! Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for th
Tuzla tersanesinde panik! 4 işçi gazdan zehirlendi
Korku filmi gibi: Ortalığı savaş alanına çeviren hortum kamerada
Binmeye kıyamıyor, streç filmle koruyor
Türkiye'nin gururu TCSG Güven'in içi böyle görüntülendi