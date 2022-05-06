Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti!

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken Pakistanlı olduğu öğrenilen bir sosyal medya kullanıcısının Türkiye sınırı ile alay ettiği anlara dair paylaştığı video tepki çekti.

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