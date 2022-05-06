Anasayfa Video Galeriler Gündem Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti! Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti! 06 Mayıs 2022 Cuma Saat: 12:50 Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken Pakistanlı olduğu öğrenilen bir sosyal medya kullanıcısının Türkiye sınırı ile alay ettiği anlara dair paylaştığı video tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6274ef5f303f351915117193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler! Emniyet şeridini ihlal edip, kendisini uyaran kişiye saldırdı Tuzla tersanesinde gemide patlama: Yaralılar var NASA Twitter'da- -And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard- four #Crew3 astronauts! Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for th Tuzla tersanesinde panik! 4 işçi gazdan zehirlendi Korku filmi gibi: Ortalığı savaş alanına çeviren hortum kamerada Binmeye kıyamıyor, streç filmle koruyor Türkiye'nin gururu TCSG Güven'in içi böyle görüntülendi