Anasayfa Video Galeriler Gündem Pakistanlılar İstanbul Taksim'de 4 turisti kaçırdılar! Pakistanlılar İstanbul Taksim'de 4 turisti kaçırdılar! 26 Nisan 2022 Salı Saat: 08:35 Taksim Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626784966acb5b7af4113c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu’nun zor anları! Sekreter Derya büyük krize neden oldu! Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada Canlı yayın sırasında kaza yaptı Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor! İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi Bursa'da uçak düştü! Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu