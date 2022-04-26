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Pakistanlılar İstanbul Taksim'de 4 turisti kaçırdılar!

Taksim Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

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