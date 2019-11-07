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  3. 07 Kasım 2019 10:35

Pakize Anne beraat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Şehit Anları Derneği Başkanı Pakize Akbaba hakkındaki şikayetinden vazgeçtiklerini mahkeme heyetine bildirdi. Mahkeme, Pakize Ana'nın beraatine karar verdi.

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