  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Pakize Suda hayatını kaybetti

Pakize Suda hayatını kaybetti

Güncelleme:

Bir süre önce demans hastalığına yakalanan oyuncu Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü
Erdoğan: ''Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız''
Çin'de salgın kontrolden çıktı! Tüyler ürperten görüntüler
İstanbul'da Suriyeli sahte doktor skandalı
Karadeniz'de can pazarı! Gemideki yangının boyutu gündüz ortaya çıktı
İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı
Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım''
''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu
Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi