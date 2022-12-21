Anasayfa Video Galeriler Gündem Pakize Suda hayatını kaybetti Pakize Suda hayatını kaybetti 21 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 17:10 Güncelleme: 21 Aralık 2022 Çarşamba 17:10 Bir süre önce demans hastalığına yakalanan oyuncu Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a313cf7d5078255d756dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü Erdoğan: ''Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız'' Çin'de salgın kontrolden çıktı! Tüyler ürperten görüntüler İstanbul'da Suriyeli sahte doktor skandalı Karadeniz'de can pazarı! Gemideki yangının boyutu gündüz ortaya çıktı İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım'' ''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi