  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti

''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti

Güncelleme:

Bayburt'ta ''Pala Dayı'' lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan, bıyıklarını kestirmesi için teklif edilen 4 bin euroyu reddetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı
Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı
Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti
Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti
Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok
Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok
Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti
Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti
Alarm zillerinin çaldığı kuş cennetinde yüreklere su serpen görüntü
Alarm zillerinin çaldığı kuş cennetinde yüreklere su serpen görüntü
Tarihi köyde 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu
Tarihi köyde 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu
Aşiret düğününde takı yarışı: Geline kilo kilo altın, damada deste deste para
Aşiret düğününde takı yarışı: Geline kilo kilo altın, damada deste deste para
DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı
DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı