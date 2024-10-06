Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti 06 Ekim 2024 Pazar Saat: 15:05 Güncelleme: 06 Ekim 2024 Pazar 15:05 Bayburt'ta ''Pala Dayı'' lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan, bıyıklarını kestirmesi için teklif edilen 4 bin euroyu reddetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67027d1a89c75d0ca4038d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti Alarm zillerinin çaldığı kuş cennetinde yüreklere su serpen görüntü Tarihi köyde 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu Aşiret düğününde takı yarışı: Geline kilo kilo altın, damada deste deste para DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı