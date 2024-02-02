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Palalı Sabri'nin öldüğü silahlı saldırı kamerada

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Gezi Parkı olaylarında elinde palayla göstericilere saldırması nedeniyle ''Palalı Sabri'' olarak tanınan Sabri Ç., Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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