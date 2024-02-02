Anasayfa Video Galeriler Gündem Palalı Sabri'nin öldüğü silahlı saldırı kamerada Palalı Sabri'nin öldüğü silahlı saldırı kamerada 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 11:50 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 11:50 Gezi Parkı olaylarında elinde palayla göstericilere saldırması nedeniyle ''Palalı Sabri'' olarak tanınan Sabri Ç., Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bcace3b5df030667010d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu Kırmızı listedeki vaşak bir ilimizde daha görüntülendi Özel hastanede skandal! Başka hastaneye gitmek isteyen hastanın oksijeni kesildi Kırıkkale'de tren raydan çıktı İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın! Yan binaya da sıçradı Bir organize suç örgütü daha çökertildi Japon deprem uzmanından Türkiye için endişelendiren tsunami uyarısı Bir kadın daha katledildi: Eşi, kızı, kızının sevgilisi gözaltında! Rehine krizinde doğum günü kutlaması