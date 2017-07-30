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  3. 30 Temmuz 2017 14:20

Palet fabrikasında korkutan yangın

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

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Erzurumda 40 hektar ormanlık alan yandı
Erzurumda 40 hektar ormanlık alan yandı
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Vatandaşlar yatır sanıyor
Vatandaşlar yatır sanıyor
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Doludan araçları hasar gören vatandaşlar itfaiye merkezine akın etti
Doludan araçları hasar gören vatandaşlar itfaiye merkezine akın etti
Video Galeri
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Maçka Parkı'nda ortalık karıştı ! ''Bu kıyafetle gezemezsin''
Video Galeri
Pastırma dublörü ile korunuyor
Pastırma dublörü ile korunuyor
Video Galeri
Kendi yaptığı bileklikleri satarak dünyayı geziyor
Kendi yaptığı bileklikleri satarak dünyayı geziyor
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