Anasayfa Video Galeriler Gündem Palu ailesi davasında kan donduran ifadeler! Palu ailesi davasında kan donduran ifadeler! 12 Mart 2021 Cuma Saat: 18:05 Kocaeli'de 13 yıl önce öldürülen Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davaya Palu ailesinin skandal ifadeleri damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604b833bc1e38861955f6b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da korkunç kaza! TIR önüne geleni biçti! Bir babanın yürek yakan feryadı: ''Neden ettin buna bana'' Korkunç olay! Öldürdükleri adamı yakıp, kemiklerini çekiçle parçalamışlar! Erdoğan'dan yeni ''normalleşme'' açıklaması Hastanede olay! ''Bak artistlik yapma, seni kapıda beklerim'' Erdoğan yeni ekonomik reform paketini açıkladı Kuaför salonunda yaptırdığı estetik hayatını kabusa çevirdi! Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi öldürdü CHP'li ve AK Partili vekil kameraların önünde birbirine girdi