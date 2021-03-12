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Palu ailesi davasında kan donduran ifadeler!

Kocaeli'de 13 yıl önce öldürülen Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davaya Palu ailesinin skandal ifadeleri damga vurdu.

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