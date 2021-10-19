Anasayfa Video Galeriler Gündem Palu ailesi davasında tahliye kararı Palu ailesi davasında tahliye kararı 19 Ekim 2021 Salı Saat: 22:25 Türkiye'yi günlerce ekran başına kilitleyen Palu ailesi davasında 3 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616f1b9f2b522364205ae5eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de ilk ve tek: Yerli kamyon şanzımanı tanıtıldı Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı Beşiktaş - Sporting CP maçından kareler Rus medyası, Putin'e soru soran kadın sunucuyu yerden yere vurdu Edremit'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı Soylu: ''Türk yargısı bitti demeden bitmez'' Kılıçdaroğlu: ''Onlar malı götürürken...'' Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti Bülent Arınç’tan Erdoğan sorusuna: ''Beni kodese mi tıkacaksınız'' yanıtı