Anasayfa Video Galeriler Gündem Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 08:45 Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel baskınında ev ve araçlar sular altında kaldı, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar telef oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64783074e2c09e55273cebe7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu Yol, kamyonu yuttu Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü 80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi