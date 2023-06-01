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Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel baskınında ev ve araçlar sular altında kaldı, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar telef oldu.

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