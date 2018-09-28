Pamukkale’de sıcak hava balon taşımacılığı yapılacak
28 Eylül 2018 15:15
Pamukkale’de sıcak hava balon taşımacılığı yapılacak
Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Denizli ile birlikte 9 kentte daha balon uçuşlarının yaygınlaştırılması amacıyla aldığı kararı değerlendirdi. Şen, "Bölgemize şu anda gelen 2 milyon 200 bin ziyaretçi sayısının balon turlarının etkisi ile 3 milyon rakamlarına ulaşabileceğini düşünüyoruz" dedi. Sivil Havacılık Genel...