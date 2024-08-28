Anasayfa Video Galeriler Gündem Pandemide keşfetti; 4 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor Pandemide keşfetti; 4 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 12:53 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:53 Antalya'da pandemi döneminde başladığı denizden metal çıkarma işine Alanya'da devam eden Erhan Uludağ, bu yıl 1 milyon TL kazanmayı hedeflediğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cef3a5b2f171ab3f064a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Hırsız bu sefer fare deliğinden geçti Antalya'da ilginç olay: Tur teknesi gitmeyince iskeleyi söktüler Polisin devriye botu mülteci botunu ezip geçti ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı