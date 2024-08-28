Pandemide keşfetti; 4 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor

Antalya'da pandemi döneminde başladığı denizden metal çıkarma işine Alanya'da devam eden Erhan Uludağ, bu yıl 1 milyon TL kazanmayı hedeflediğini söyledi.

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