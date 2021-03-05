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  4. Papa'dan 4 günlük tarihi ziyaret

Papa'dan 4 günlük tarihi ziyaret

Koronavirüs salgının başından bu yana ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Papa 4 günlük tarihi Irak ziyaret için yola çıktı.

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