Anasayfa Video Galeriler Gündem Papa'dan 4 günlük tarihi ziyaret Papa'dan 4 günlük tarihi ziyaret 05 Mart 2021 Cuma Saat: 17:45 Koronavirüs salgının başından bu yana ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Papa 4 günlük tarihi Irak ziyaret için yola çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60424409fa5ef974427c66e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Merkel ile görüştü Bitlis şehitlerini devletin zirvesi uğurladı Filyason ekipleri dedektif gibi iz sürdü! Boş pide kutuları yakalattı Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an! TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler! Şehit Korgeneral Erbaş'ı, eski silah arkadaşı anlattı Hızlı ve Öfkeli 9 fragman 11 şehide yürek yakan veda Hrant Dink davası 26 Mart'a ertelendi