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  3. 23 Haziran 2019 14:25

Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu

İstanbul’daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor. Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullandı. Esenyurt’ta 44 yaşındaki Nazım Cihan isimli vatandaş, oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafetleri arasında papağanı Paşa ile birlikte geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Esenyurt...

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