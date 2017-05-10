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YILDIRIM: ABD'NİN HASSASİYETLERİMİZİ DİKKATE ALACAKTIR
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  3. 10 Mayıs 2017 13:15

Para çekeceğini duydu, takip etti ve!..

PENDİK'te 71 yaşındaki bir kadın bankadan çektiği 20 bin lira ile evine giderken gasp edildi.

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Kapı önündeki çocuğu sıcak suyla böyle haşladı!
Kapı önündeki çocuğu sıcak suyla böyle haşladı!
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7 yıllık özlemi Haluk Leventle son buldu
7 yıllık özlemi Haluk Leventle son buldu
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'Mide asidini azaltan ilaçlar uzun süre kullanılırsa...'
'Mide asidini azaltan ilaçlar uzun süre kullanılırsa...'
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İzledikçe gülecek, güldükçe izleyeceksiniz!..
İzledikçe gülecek, güldükçe izleyeceksiniz!..
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Suriyeli çocuğa sıcak su atan restoran çalışanı kamerada
Suriyeli çocuğa sıcak su atan restoran çalışanı kamerada
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Bir başarı öyküsü... Evde örüp satıyordu şimdi ise...
Bir başarı öyküsü... Evde örüp satıyordu şimdi ise...