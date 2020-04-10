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  3. 10 Nisan 2020 11:00

Para cezası kesilen vatandaştan şoke eden savunma

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte korona virüs önlemlerini hiçe sayarak İstanbul'da sahilde dolaştığı için ceza kesilen vatandaşın "bilmiyorduk" diyerek kendisini savunması şaşkınlığa sebep oldu.

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