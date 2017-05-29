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  3. 29 Mayıs 2017 21:45

Paramparça olan araçtan sağ kurtuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmurun etkisiyle meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri paramparça oldu.

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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
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