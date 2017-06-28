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  3. 28 Haziran 2017 16:15

Parasını alamayan işçiler vincin üzerine çıktı

Ankara’da çalıştıkları inşaat şirketinden iki aydır maaş alamadıklarını iddia eden işçiler, vinçlerin üzerine çıkarak taşeron firmayı protesto etti.

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