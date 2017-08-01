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  3. 01 Ağustos 2017 22:45

Parasını çalan hırsızı kovaladı

Kahramanmaraş’ta emekli maaşını çekip otobüse binen ve parasının yerinde olmadığını fark etmesiyle hırsız olduğunu düşündüğü şahısların peşinden koşan yaşlı adamın çabaları sonuçsuz kaldı. Polisin zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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