Paraşütçü komandolardan nefes kesen görüntüler

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından 7 ülkenin katılımı ile düzenlenen, Erciyesi-2023 tatbikatı nefes kesen görüntülere sahne oldu.

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