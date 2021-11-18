  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Paraya da zam geldi! 50 kuruşun maliyeti 50 kuruşu geçti

Paraya da zam geldi! 50 kuruşun maliyeti 50 kuruşu geçti

Son günlerde bakır, çinko ve nikel fiyatlarına gelen zamlar metal paranın maliyetini arttırdı. Gelen zamlar sonrası 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
2 kişinin öldüğü aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
Defne Samyeli: ''Beni bir günde harcadılar''
Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesi olay oldu
AK Partili Kurtulmuş'tan canlı yayında çok konuşulacak 50+1 resti: ''Hodri meydan!''
Ev hayali kabusa dönüştü; tüm borçlar üzerine kaldı
Erdoğan'ın evini görüntülemişlerdi; serbest bırakıldılar
DEVA Partisi'nde istifa depremi: 45 kişi partiden istifa etti
Siirt'te 'Eren Kış-5 Operasyonu' başladı
Trafikte ''pes'' dedirten ölümüne yolculuk kamerada