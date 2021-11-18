Anasayfa Video Galeriler Gündem Paraya da zam geldi! 50 kuruşun maliyeti 50 kuruşu geçti Paraya da zam geldi! 50 kuruşun maliyeti 50 kuruşu geçti 18 Kasım 2021 Perşembe Saat: 15:50 Son günlerde bakır, çinko ve nikel fiyatlarına gelen zamlar metal paranın maliyetini arttırdı. Gelen zamlar sonrası 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61964c1ac5a9db600007a083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 kişinin öldüğü aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Defne Samyeli: ''Beni bir günde harcadılar'' Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesi olay oldu AK Partili Kurtulmuş'tan canlı yayında çok konuşulacak 50+1 resti: ''Hodri meydan!'' Ev hayali kabusa dönüştü; tüm borçlar üzerine kaldı Erdoğan'ın evini görüntülemişlerdi; serbest bırakıldılar DEVA Partisi'nde istifa depremi: 45 kişi partiden istifa etti Siirt'te 'Eren Kış-5 Operasyonu' başladı Trafikte ''pes'' dedirten ölümüne yolculuk kamerada