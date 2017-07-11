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  3. 11 Temmuz 2017 21:45

Parçalanan traktörden sağ kurtuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışarak dereye yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü, kazadan yaralı kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, traktör paramparça oldu.

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