  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Temmuz 2019 22:10

"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul’dan böyle görüntülendi

Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’dan görüntülendi. Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’dan görüntülendi. Türkiye’nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay’ın yaklaşık...

Video Galeri
Otomobilden kaplan atladı !
Otomobilden kaplan atladı !
Video Galeri
34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle devrildi
34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle devrildi
Video Galeri
Drone ile hava fişek saldırısı düzenledi
Drone ile hava fişek saldırısı düzenledi
Video Galeri
Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinden yeni görüntüler
Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinden yeni görüntüler
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Baraj kenarında plaj havası
Baraj kenarında plaj havası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM