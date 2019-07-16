"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul’dan böyle görüntülendi
16 Temmuz 2019 22:10
"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul’dan böyle görüntülendi
Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’dan görüntülendi. Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’dan görüntülendi. Türkiye’nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay’ın yaklaşık...