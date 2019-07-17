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  3. 17 Temmuz 2019 00:10

"Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu

Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’da kartpostallık manzara oluşturdu. Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Ay tutulmasının İstanbul’dan çekilen görüntüleri mest etti. Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzara oluşturdu. Tutulmanın...

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Parçalı Ay Tutulması İstanbul’dan böyle görüntülendi
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