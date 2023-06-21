Anasayfa Video Galeriler Gündem Paris'te doğal gaz patlaması Paris'te doğal gaz patlaması 21 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 21:25 Güncelleme: 21 Haziran 2023 Çarşamba 21:25 Fransa’nın başkenti Paris’in 5’inci Bölgesi’nde bir doğal gaz patlaması meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64934094992bc86e672036f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğünde çöp poşetiyle dolar dağıtan Dilan Polat bu sefer öyle bir şey yaptı ki... Yine mi stokçular? Havalimanı otoparkını galeriye çevirmişler İstanbul'da silahlı saldırı! Yanlış kişiyi vurduğu ortaya çıktı Malatya’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi Trafikte avukat çifte kabusu yaşattılar ''Burada çilek yetişmez'' denildi, 200 ton verim alındı İstanbul'un bir ilçesi için deprem alarmı: 25 bin kişi risk altında! Geç gelen yaz karpuz fiyatını vurdu! Sudan bile ucuz Kuzey Ege'nin incisi bayram tatilinde dolup taşacak