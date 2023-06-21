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Paris'te doğal gaz patlaması

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Fransa’nın başkenti Paris’in 5’inci Bölgesi’nde bir doğal gaz patlaması meydana geldi.

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