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Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var

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Fransa'nın başkenti Paris’te bir patlamanın medyana geldi. Avrupa'nın kalbindeki patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği yaralıların olduğu öğrenildi.

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