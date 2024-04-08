Anasayfa Video Galeriler Gündem Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:50 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 07:50 Fransa'nın başkenti Paris’te bir patlamanın medyana geldi. Avrupa'nın kalbindeki patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği yaralıların olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661377ab14e2dd727a094443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı Kadınlar tartıştı, eşleri çatıştı... Yaralılar var Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış