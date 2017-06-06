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  3. 06 Haziran 2017 19:15

Pariste silahlı saldırgan dehşeti

Paris’te Notre Dame Katedrali yakınlarında silahlı saldırgan, polisi vurdu.

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Trafik kazaları kamerada
Trafik kazaları kamerada
Video Galeri
Tekme atan çocuğu uyarmıştı…
Tekme atan çocuğu uyarmıştı…
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Arda'dan FLAŞ karar!
Arda'dan FLAŞ karar!
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Arkadaşlarıma gidiyorum dedi otel odasında ölü bulundu
Arkadaşlarıma gidiyorum dedi otel odasında ölü bulundu
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Yanlış yıkama ve kimyasal yüzünden saçından oldu iddiası
Yanlış yıkama ve kimyasal yüzünden saçından oldu iddiası
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Bursa'da kadın doktora çirkin saldırı
Bursa'da kadın doktora çirkin saldırı