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  3. 19 Haziran 2017 18:45

Pariste terör alarmı

Paris’te Champs-Elysees caddesinde bir aracın polis aracına çarpması sonucu patlama meydana geldiği bildirildi.

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Dikkatsiz motosikletli bu kazada canından oldu
Dikkatsiz motosikletli bu kazada canından oldu
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Kırmızı fularlı kızın anne ve babası adli kontrolle serbest bırakıldı
Kırmızı fularlı kızın anne ve babası adli kontrolle serbest bırakıldı
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Polis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4ü polis 18 yaralı
Polis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4ü polis 18 yaralı
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Tekne üst geçide sıkıştı
Tekne üst geçide sıkıştı
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Hürkuş Paris’te ilk gösterisini yaptı
Hürkuş Paris’te ilk gösterisini yaptı
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Hız ibresi 110 kilometrede takılı kaldı
Hız ibresi 110 kilometrede takılı kaldı